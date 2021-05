Scopelliti e Croce | quei destini incrociati di due servitori dello Stato

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021) Il magistrato Antoninoe l’avvocato Fulviofurono entrambi uccisi, il primo dalla mafia e il secondo dalle Br, perché avevano deciso di difendere la Costituzione e la giustizia fino in fondo Quando in sede di riunione della commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia, fu avanzata la proposta di intitolare l’Aula della Corte d’Assise del nostro Tribunale alla memoria del Dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, barbaramente assassinato il 9 agosto del 1991, espressi immediatamente, senza tentennamenti e con convinzione, il mio consenso. Senza tentennamenti e con convinzione, perché ritenni quella proposta un fatto simbolicamente significativo ed importante non soltanto per la nostra Sede giudiziaria ma anche, se non soprattutto, per questa martoriata ...