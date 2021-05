Post qualifiche Gp Portogallo | le dichiarazioni dei piloti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) Oggi 1 Maggio 2021 si sono svolte le prove libere e ledi F1 per il Gp diche si correrà domani. A sorpresa Bottas partirà dalla prima posizione con Hamilton in seconda. Sainz della Ferrari partirà invece in quinta posizione dopo la buona prova mostrata in qualifica. Neldel Gp dihanno espresso le loro opinioni sull’andamento delle gare odierne. Gp: Bottas batte HamiltonGp: che cosa ha detto Lewis Hamilton? Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dice: “C’è stato un gran lavoro di Bottas e del team, non ci aspettavamo due macchine in prima fila, dobbiamo essere soddisfatti. Temevamo ...