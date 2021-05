Papa prega per umanità ferita e fine pandemia (Di sabato 1 maggio 2021) L immagine non quella del Papa sotto la pioggia di una Piazza San Pietro deserta, nella preghiera solitaria di oltre un anno fa, ma i contenuti e i significati sono gli stessi: il Pontefice, unito ai ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 maggio 2021) L immagine non quella delsotto la pioggia di una Piazza San Pietro deserta, nella preghiera solitaria di oltre un anno fa, ma i contenuti e i significati sono gli stessi: il Pontefice, unito ai ...

RaiNews : L'invocazione del #Papa a Maria per la fine della pandemia - ildododavide : @DavideBaldanza7 Senti ragazzino, c'è chi nonostante gli sforzi lavoro non ne trova e non per colpa sua. Se li rit… - APatrignan : RT @RaiNews: L'invocazione del #Papa a Maria per la fine della pandemia - bernacchi_luigi : RT @TV2000it: Domani 2 maggio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 Messa dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo R… - A_De_Carolis : #1maggio #PapaFrancesco prega il #Rosario per l'umanità ferita - Vatican News -