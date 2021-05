Napoli, non si compie miracolo di San Gennaro: sangue resta solido. É la seconda volta (Di sabato 1 maggio 2021) "La reliquia del sangue del martire non è sciolta , ma è solida". E' l'abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio , a ufficializzare che il prodigio di San Gennaro non si è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) "La reliquia deldel martire non è sciolta , ma è solida". E' l'abate della Cappella del tesoro di San, Vincenzo De Gregorio , a ufficializzare che il prodigio di Sannon si è ...

NicolaMorra63 : Non va assolutamente bene! Napoli, e soprattutto Napoli Est, meritano tutta l'attenzione possibile. - LegaSalvini : Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napo… - fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - FOOT_FLIX : @PalloneBucato Tu tifi Napoli, non conta ?? - LuciusV72261299 : RT @catenaaurea66: Non c'è stata la liquefazione del Sangue di San Gennaro. La seconda volta dopo lo scorso dicembre. Due volte di seguito… -