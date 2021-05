L’avvertimento di De Luca | “Rischiamo la zona rossa”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 maggio 2021) Nel consueto appuntamento del venerdì il governatore della Regione Campania Deè tornato a parlare di vaccini, recovery fund e ovviamente dellagialla. Desi è rivolto a Draghi, offrendo “un’occasione immediata al Governo, per dimostrare che si ha rispetto per il Sud: nel riparto del fondo sanitario nazionale si diano ai campani le stesse risorse che si danno agli altri cittadini, punto. Ad oggi ogni cittadino campano riceve 30 euro pro capite in meno l’anno rispetto ad un cittadino della Lombardia e del Lazio, 42 in meno rispetto a Emilia e Veneto. E’ una occasione concreta con al quale dimostrare che si ha rispetto per il sud. Occorre dare ai cittadini campani la stessa percentuale di vaccini che date al resto d’Italia, oggi siamo ultimi nella percentuale dei vaccini distribuiti. E approvare la proposta di legge varata ...