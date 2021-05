Juve, senti Okaka: «Guai a non crederci. Ronaldo? assurdo metterlo in discussione» (Di sabato 1 maggio 2021) Stefano Okaka ha parlato in vista della sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha rilasciato un’intervista a Il Gazzettino. Le sue dichiarazioni. GOL ALLA Juve – «Ce ne vorrebbero ben altre di soddisfazioni per appagarmi. Ne ho provate davvero tante, sono dispiaciuto. Comunque ci terrei a ritrovare la via del gol: non lascerò nulla d’intentato, ma alla fine conta solamente che si comporti bene il collettivo». VITTORIA SULLA Juve – «Guai a non crederci, ci stiamo preparando per essere prontissimi. La vittoria a luglio, nel post lockdown, ci dà una carica particolare: quei tre punti ci garantirono la salvezza. Anche allora affrontammo i campioni d’Italia in formazione molto rimaneggiata, ma in campo demmo tutto. Fummo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Stefanoha parlato in vista della sfida contro lantus: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Stefanoha rilasciato un’intervista a Il Gazzettino. Le sue dichiarazioni. GOL ALLA– «Ce ne vorrebbero ben altre di soddisfazioni per appagarmi. Ne ho provate davvero tante, sono dispiaciuto. Comunque ci terrei a ritrovare la via del gol: non lascerò nulla d’intentato, ma alla fine conta solamente che si comporti bene il collettivo». VITTORIA SULLA– «a non, ci stiamo preparando per essere prontissimi. La vittoria a luglio, nel post lockdown, ci dà una carica particolare: quei tre punti ci garantirono la salvezza. Anche allora affrontammo i campioni d’Italia in formazione molto rimaneggiata, ma in campo demmo tutto. Fummo ...

sportli26181512 : Calciomercato Juve, senti Raiola: 'Pogba vuole vincere la Champions. Il Real...': Nell'intervista concessa ad As, M… - Nigma27061987 : @Fernand30877476 @ZZiliani Senti ma come mai non parli del famose intercettazioni facchetti de 2011, come mai non p… - Roskarm1 : @GigaBuono @mirkonicolino A me angoscia che gente istruita e in gamba faccia certi discorsii. La mia risposta alla… - rafel64952673 : @ilSavoca @RaiSport Ma tu sei Italiano? Ti senti Italiano? Quale senso di appartenenza hai con il tuo paese la ling… - AleCaruso87 : RT @rattazorpa: Senti Francesco non me ne frega un cazzo della juve esci il selfie con Luca #likeOppini -