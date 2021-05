Inside | Bo Burnham annuncia il suo speciale su Netflix

(Di sabato 1 maggio 2021) Si intitola, ed è il nuovo spettacolo didel comico, attore e sceneggiatore Bo. Forse molti di voi lo seguiranno fin dai suoi primi video su YouTube (parliamo del 2006), altri lo avranno visto al cinema. Ma qui parliamo di qualcosa di diverso., di cosa si tratta? Boha dato l’annuncio sui suoi social, in particolare su Twitter. Il suo quarto spettacolo (il precedente, Make happy, datato 2016 aveva ricevuto recensioni entusiaste) verrà presentato nel corso dell’anno, ma è stato realizzato nel 2020, in pieno lockdown. È stato infatti realizzato dasolo, in casa sua, senza troupe né pubblico. Non una rarità, da un anno e mezzo a questa parte. Dave Chapelle ritorna sucon il suo show Una prima ...

blinkhbdl : @NetflixIT @NetflixIT per favore datemi notizie sull'uscita di Inside di Bo Burnham -

Bo Burnham will have a comedy special, Inside, bowing on Netflix later this year. Fresh off his role in the Academy Award-winning film Promising Young Woman, where he played the love interest to ...