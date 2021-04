Il sangue di Marco salva la vita al vescovo ferito nell’agguato in Sud Sudan: «Donato con gioia» (Di sabato 1 maggio 2021) Gamba, originario di Villa d’Almè, è un cooperante del Cuamm. Il suo gruppo sanguigno (zero negativo) raro da trovare, la donazione ha salvato la vita di padre Christian Carlassare, vescovo della città di Rumbek. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 maggio 2021) Gamba, originario di Villa d’Almè, è un cooperante del Cuamm. Il suo gruppo sanguigno (zero negativo) raro da trovare, la donazione hato ladi padre Christian Carlassare,della città di Rumbek.

