Il compagno Don Camillo film stasera in tv 1 maggio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 1 maggio 2021) Il compagno Don Camillo è il film stasera in tv sabato 1 maggio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il compagno Don Camillo film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Comico, Commedia ANNO: 1965 REGIA: Luigi Comencini cast: Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzì, Leda Gloria, Graziella Granata, Gianni Garko, Marco Tulli, Silla Bettini, Alessandro Gottlieb, Jacques Herlin, Mirko Valentin, Ettore Geri, Margherita Sala, Paul Muller, Rose Marie Lindt, Armando Migliari, Aldo Vasco, Salvatore ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 1 maggio 2021) IlDonè ilin tv sabato 12021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV IlDonin tv:e scheda GENERE: Comico, Commedia ANNO: 1965 REGIA: Luigi Comencini: Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzì, Leda Gloria, Graziella Granata, Gianni Garko, Marco Tulli, Silla Bettini, Alessandro Gottlieb, Jacques Herlin, Mirko Valentin, Ettore Geri, Margherita Sala, Paul Muller, Rose Marie Lindt, Armando Migliari, Aldo Vasco, Salvatore ...

Ultime Notizie dalla rete : compagno Don 'Madagascar' su Italia 1. I film in tv sabato 1° maggio Crazy, Stupid, Love - 21:15 Premium Cinema 2 Grandi bugie tra amici - 21:10 Rai Movie Il compagno Don Camillo - 21:20 Rete 4 Vacanze per un massacro - 21:15 Cielo La storia infinita - 21:10 Paramount ...

I programmi in tv oggi 1° maggio 2021: Amici e Ciao Maschio Su Rete 4 dalle 21.10 Il compagno Don Camillo. Brescello, il paese del sindaco Peppone e di don Camillo, viene gemellata con una cittadina russa fra mille polemiche. Su Sky Cinema dalle 21.15 ...

