Enzovit : Genoa, Shomurodov: “Ballardini mi sta insegnando tanto” - VincenzoManno2 : RT @lorenzo_semino: ?? “Il regalo di cui vado più orgoglioso l’ho fatto ai miei genitori, a cui ho girato i miei primi stipendi”. Sempliceme… - BottaroR : RT @lorenzo_semino: ?? “Il regalo di cui vado più orgoglioso l’ho fatto ai miei genitori, a cui ho girato i miei primi stipendi”. Sempliceme… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Genoa, dal paragone con #Messi a #Ballardini e #Ronaldo: #Shomurodov si racconta - Oldgenoa : RT @lorenzo_semino: ?? “Il regalo di cui vado più orgoglioso l’ho fatto ai miei genitori, a cui ho girato i miei primi stipendi”. Sempliceme… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shomurodov

Commenta per primo Ecco i convocati delper il match di domani contro la Lazio: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin Difensori: ... Strootman, Zajc Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca,Davide Ballardini, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati per il 'lunch match' di domani contro la Lazio all'... Attaccanti : Destro, Pjaca, Scamacca,Shomurodov: «Io "Messi uzbeko"? Non mi piace». L'attaccante si racconta in un'intervista: «Messi un è fenomeno, io sono soltanto Eldor» ...Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il “lunch match” di domani contro la Lazio all’Olimpico. Due assenze pesanti per il Grifone: non ci saranno infatti Cris ...