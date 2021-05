Crotone Inter 0-0 LIVE: tiro di Sensi (Di sabato 1 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Inter si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? tiro di Ounas – L’ex Cagliari si accentra e fa partire un sinistro che Handanovic para poi Skriniar spazza l’area. 4? Chance per Sensi – Bella combinazione dell’Inter, con Lukaku che fa da sponda per Sensi al limite dell’area di rigore: l’ex Sassuolo calcia verso il secondo palo e trova una deviazione determinante, sarà calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2?di Ounas – L’ex Cagliari si accentra e fa partire un sinistro che Handanovic para poi Skriniar spazza l’area. 4? Chance per– Bella combinazione dell’, con Lukaku che fa da sponda peral limite dell’area di rigore: l’ex Sassuolo calcia verso il secondo palo e trova una deviazione determinante, sarà calcio ...

Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - Inter : ?? | CROTONE Tutto pronto allo stadio 'Scida'??? Siete carichi, #InterFans? ?????? #CrotoneInter ???? #FORZAINTER - MassiBoy_ : Tre minuti di Crotone-Inter … sanno perfettamente come arrivare davanti alla porta puliti puliti.. in panchina c’è un allenatore cazzo - arnifonty : Dall'ospedale di Crotone si vede la partita dell'@inter come dal terzo anello -