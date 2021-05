Come l’intelligenza artificiale protegge un’auto di Formula 1 dagli attacchi cyber (Di sabato 1 maggio 2021) McLaren MCL35M, Silverstone, 18 February 2021 (Foto McLaren)Ripartire sempre. Portare lo scontro su un piano di parità. Prendere adesso le contromisure per difendersi dalle minacce di domani. È l’essenza della Formula 1, non solo nelle gare ma anche nella gestione della cybersecurity. “Presto – dice Chris Hicks, chief information officer (cio) di McLaren – saremo in grado di combattere il fuoco con il fuoco“. L’uomo non ha mezzi termini. Il suo lavoro è anche quello di fare in modo che l’azienda per la quale lavora sia sempre sicura e protetta, ma il settore in cui opera è più complesso: la Formula 1, la competizione automobilistica hi-tech in cui ogni frazione di secondo conta e può fare la differenza tra la prima e l’ultima posizione, tra il fallimento e il successo, ma anche tra la vita e la morte del pilota. “Presto – dice Hicks a ... Leggi su wired (Di sabato 1 maggio 2021) McLaren MCL35M, Silverstone, 18 February 2021 (Foto McLaren)Ripartire sempre. Portare lo scontro su un piano di parità. Prendere adesso le contromisure per difendersi dalle minacce di domani. È l’essenza della1, non solo nelle gare ma anche nella gestione dellasecurity. “Presto – dice Chris Hicks, chief information officer (cio) di McLaren – saremo in grado di combattere il fuoco con il fuoco“. L’uomo non ha mezzi termini. Il suo lavoro è anche quello di fare in modo che l’azienda per la quale lavora sia sempre sicura e protetta, ma il settore in cui opera è più complesso: la1, la competizione automobilistica hi-tech in cui ogni frazione di secondo conta e può fare la differenza tra la prima e l’ultima posizione, tra il fallimento e il successo, ma anche tra la vita e la morte del pilota. “Presto – dice Hicks a ...

