Arbitri | la denuncia sulle graduatorie | un altro terremoto nel calcio

Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - Toro_News : ?? | AIA Daniele #Minelli e Niccolò #Baroni hanno presentato la denuncia alla #Procura di #Roma in merito al meccani… - sscalcionapoli1 : Graduatorie arbitri, la Procura della Federcalcio è già al lavoro sulla denuncia - ematr_86 : RT @Eurosport_IT: Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - junews24com : Bufera arbitri, AIA: «A disposizione della Procura, poi i provvedimenti» - -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri denuncia

Duehanno presentato ai magistrati atti interni e chat che proverebbero come i giudizi sui giudici di gara da parte dei loro dirigenti vengano manipolati secondo ...Così l'Aia, con una nota all'Ansa, sullada parte di due exdi graduatorie manipolate. 'Eventuali provvedimenti - conclude l'Associazione italiana- saranno immediatamente ..."In seguito alle notizie pubblicate in data odierna da mezzi di informazione e agenzie di stampa, la dirigenza dell'Aia, entrata in carica lo scorso 14 ...(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "In seguito alle notizie pubblicate in data odierna da mezzi di informazione e agenzie di stampa, la dirigenza dell'Aia, entrata in carica lo scorso 14 ...