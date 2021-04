Troppi contagi e troppi morti Covid nel commercio: “Vanno vaccinate le cassiere” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il settore del commercio rimane tra quelli maggiormente a rischio per il contagio di Covid-19. Ne è convinto Diego Lorenzi, segretario generale Fisascat Cisl Bergamo, dopo la lettura del report nazionale Istat e degli esiti dell’inchiesta dei Nas (i carabinieri del nucleo antisofisticazioni), secondo cui i supermercati sarebbero luogo dove il virus si propaga con facilità, grazie alle “tracce presenti su pos, carrelli, casse, bilance e scaffali”. Secondo il report, il 26% delle denunce di infortunio sul lavoro in Lombardia sono da imputare al Covid. Nel terziario, i dati regionali parlano di quasi 3231 denunce solo tra gennaio e febbraio di quest’anno, in crescita rispetto al 2020. Dopo quello sanitario, dunque, Inail certifica che il commercio all’ingrosso e al dettaglio sarebbe al secondo posto per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Il settore delrimane tra quelli maggiormente a rischio per ilo di-19. Ne è convinto Diego Lorenzi, segretario generale Fisascat Cisl Bergamo, dopo la lettura del report nazionale Istat e degli esiti dell’inchiesta dei Nas (i carabinieri del nucleo antisofisticazioni), secondo cui i supermercati sarebbero luogo dove il virus si propaga con facilità, grazie alle “tracce presenti su pos, carrelli, casse, bilance e scaffali”. Secondo il report, il 26% delle denunce di infortunio sul lavoro in Lombardia sono da imputare al. Nel terziario, i dati regionali parlano di quasi 3231 denunce solo tra gennaio e febbraio di quest’anno, in crescita rispetto al 2020. Dopo quello sanitario, dunque, Inail certifica che ilall’ingrosso e al dettaglio sarebbe al secondo posto per ...

