Patrigno fa prostituire la figlia 12enne in una stazione di servizio | “In cambio 5 euro e un pacchetto di sigarette”

Un uomo tedesco di 49 anni è accusato di aver fatto prostituire la figlia 12enne della sua compagna in un autogrill della città tedesca di Schweinfurt, in Baviera. Il Patrigno della ragazza, l'elettricista Thomas S., secondo quanto scrive il Sun chiedeva ai camionisti cinque euro in contanti e un pacchetto di sigarette Winston, in cambio di rapporti con lei. L'uomo avrebbe anche insistito per filmare quello che stava succedendo. L'indagine della polizia è iniziata il 31 luglio 2020, quando un camionista ha avvertito i poliziotti che Thomas aveva offerto i servizi sessuali della minore ad altri tre camionisti nell'area di servizio. Subito dopo la soffiata, i poliziotti hanno catturato e arrestato Thomas, che era seduto in un'Audi con la ...

