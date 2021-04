Musica: classifiche, subito in vetta 'Multisala' di Franco126 (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Novità sul gradino più alto del podio della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arriva subito in vetta, infatti, 'Multisala' di Franco126 mentre resta sul secondo posto 'Fastlife 4' di Gue Pequeno & dj Harsh. Passa dalla quarta alla terza posizione 'Madame' di Madame. Ancora un nuovo ingresso per la quarta piazza dove si insedia subito 'Solo esseri umani' dei Nomadi, seguito al quinto posto da 'Teatro d'ira - vol. I' dei Maneskin che sette giorni fa era terzo. Scende dal primo al sesto gradino 'Lauro' di Achille Lauro mentre passa dall'ottava alla settima posizione 'Obe' di Mace. Chiudono la graduatoria degli album più venduti 'Plaza' di Capo Plaza sull'ottavo gradino (era settimo), 'Famoso' di Sfera Ebbasta al nono posto (una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Novità sul gradino più alto del podio della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arrivain, infatti, '' dimentre resta sul secondo posto 'Fastlife 4' di Gue Pequeno & dj Harsh. Passa dalla quarta alla terza posizione 'Madame' di Madame. Ancora un nuovo ingresso per la quarta piazza dove si insedia'Solo esseri umani' dei Nomadi, seguito al quinto posto da 'Teatro d'ira - vol. I' dei Maneskin che sette giorni fa era terzo. Scende dal primo al sesto gradino 'Lauro' di Achille Lauro mentre passa dall'ottava alla settima posizione 'Obe' di Mace. Chiudono la graduatoria degli album più venduti 'Plaza' di Capo Plaza sull'ottavo gradino (era settimo), 'Famoso' di Sfera Ebbasta al nono posto (una ...

Musica: classifiche, subito in vetta 'Multisala' di Franco126

