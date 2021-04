LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Quartararo parte forte, bene Morbidelli. Risale Rossi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 14.24 SI MIGLIORA UNO SCATENATO Morbidelli! 1’37?704. 0.289 su Quartararo. Il romano è un grande pilota, non merita né di correre in un team non ufficiale né di utilizzare una Yamaha del 2019… 14.24 Rossi guida bene nei primi due settori, poi perde tantissimo nella seconda metà di pista. 14.23 Bagnaia è già rientrato ai box. 14.22 Morbidelli! 1’37?965, si porta al comando con appena 28 millesimi su Quartararo! 14.21 Ruggisce Quartararo. E’ in testa in 1’37?993. 14.21 Sempre davanti Aleix Espargarò, seguito da Quartararo e Morbidelli. 4° Vinales, 8° Miller, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 14.24 SI MIGLIORA UNO SCATENATO! 1’37?704. 0.289 su. Il romano è un grande pilota, non merita né di correre in un team non ufficiale né di utilizzare una Yamaha del 2019… 14.24guidanei primi due settori, poi perde tantissimo nella seconda metà di pista. 14.23 Bagnaia è già rientrato ai box. 14.22! 1’37?965, si porta al comando con appena 28 millesimi su! 14.21 Ruggisce. E’ in testa in 1’37?993. 14.21 Sempre davanti Aleix Espargarò, seguito da. 4° Vinales, 8° Miller, ...

