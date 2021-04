LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: scatta la FP1! Migno, Fenati, Antonelli e Foggia cercano il feeling a Jerez (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A Jerez ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti del turno. I tempi andranno a scendere con il passare dei minuti, anche perchè per ora la pista è ancora troppo fresca 9.00 SEMAFORO VERDE!!!!! scatta LA FP1 DEL GP DI Spagna!!! 8.58 Due minuti al via della prima sessione di prove libere a Jerez! Iniziano a rombare i motori nel paddock Next stop…Jerez! #Moto3 will get us underway shortly with FP1! #SpanishGP pic.twitter.com/P2B4WmJdtt — MotoGP (@MotoGP) April 30, 2021 8.56 Al ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP AALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti del turno. I tempi andranno a scendere con il passare dei minuti, anche perchè per ora la pista è ancora troppo fresca 9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!LA FP1 DEL GP DI!!! 8.58 Due minuti al via della prima sessione di prove libere a! Iniziano a rombare i motori nel paddock Next stop…! #will get us underway shortly with#SpanishGP pic.twitter.com/P2B4WmJdtt — MotoGP (@MotoGP) April 30,8.56 Al ...

