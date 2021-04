LIVE Moto2 | GP Spagna 2021 in DIRETTA | Lowes guida il gruppo Bezzecchi quarto nella combinata

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Jerez FP1: @GardnerRemy al comando, @Marco12_B è secondo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Jerez FP1: @GardnerRemy al comando, @Marco12_B è secondo - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

OA Sport

, seconda sessione di prove libereRemy Gardner è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere classe. L'australiano, leader della classifica mondiale, ha segnato il tempo ...Anche per laè iniziato il weekend di Jerez con le FP1 che si sono svolte questa mattina sotto al cielo ... Guarda il GP di Spagnasu DAZN. Attiva Ora Partenza in salita per gli altri italiani ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 11.41 Grazie a tutti amici di OA Sport per ...Moto2 Gp Spagna Jerez Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe Moto2 (quarto appuntamento del Motomondiale 2021 che si disputerà domenica a Jerez, ndr) ha vi ...