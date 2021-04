LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Sainz 2° a pochi millesimi da Bottas! (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Tempone di Hamilton. 1’19?837. Rifila 344 millesimi a Bottas. Vediamo la risposta della Ferrari e, soprattutto, di Verstappen. 16.31 Per il momento Hamilton è quarto, ma ora si sta migliorando. E non di poco… 16.31 Bottas subito davanti con le soft: 1’20?181. 16.30 Anche Sainz e Leclerc rientrano in pista con le soft. 16.29 Attenzione alle Mercedes che sono in pista con le soft…Ora è attacco al tempo! 16.28 Verstappen vola in testa con le medie in 1’20?322, 0.101 meglio di Bottas. 16.28 Al momento Alonso è 9°, Giovinazzi 15°, Vettel 16°, Raikkonen 17°, Schumacher 19. 16.27 Ecco la McLaren. Ricciardo è 5° a 0.310 da Bottas, Leclerc scivola in ottava piazza. 16.27 Le Ferrari sono rientrate ai box. 16.25 A breve sarà interessante capire quale riscontro potranno ottenere ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Tempone di Hamilton. 1’19?837. Rifila 344a Bottas. Vediamo la risposta della Ferrari e, soprattutto, di Verstappen. 16.31 Per il momento Hamilton è quarto, ma ora si sta migliorando. E non di poco… 16.31 Bottas subito davanti con le soft: 1’20?181. 16.30 Anchee Leclerc rientrano in pista con le soft. 16.29 Attenzione alle Mercedes che sono in pista con le soft…Ora è attacco al tempo! 16.28 Verstappen vola in testa con le medie in 1’20?322, 0.101 meglio di Bottas. 16.28 Al momento Alonso è 9°, Giovinazzi 15°, Vettel 16°, Raikkonen 17°, Schumacher 19. 16.27 Ecco la McLaren. Ricciardo è 5° a 0.310 da Bottas, Leclerc scivola in ottava piazza. 16.27 Le Ferrari sono rientrate ai box. 16.25 A breve sarà interessante capire quale riscontro potranno ottenere ...

