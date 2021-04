L’era green della Formula 1 è sempre più vicina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) . La FIA aveva infatti affidato a un Centro di ricerca indipendento lo sviluppo di un biocarburante, al 100% derivante da fonti sostenibili. Ad inizio 2021 tale “prodotto” è stato adattato alle power unit1 inviato in dei fusti, come “sperimentali” a Mercedes, Ferraeri, Honda e Renault. Dai primi test la risposta è stata positiva: l’idea è fattibile. Si passa ora allo step successivo che sarà quello di portare il biocarburante a tirar fuori dalle vettura la stessa potenza che oggi vediamo nei Gran Premi. 4 anni d’intenso lavoro. La FIA ha come obiettivo quello di arrivare ad una1 “carbon neutral” già entro il 2030: in questo modo i tempi sarebbero addirittura anticipati. Le diffidenze iniziali sono state quindi messe da parte visto che i primi riscontri pare abbiano prodotto risultati assolutamente ...