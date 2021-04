La nuova Pdl proposta da alcuni esponenti ex M5S (Di venerdì 30 aprile 2021) Vietare l'utilizzo dei cellulari ai minori di 12 anni nella nuova proposta di legge di alcuni esponenti ex M5S: "non è una crociata contro la tecnologia". proposta di legge per vietare i cellulari ai minori di 12 anni: “Provocano disturbi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) Vietare l'utilizzo dei cellulari ai minori di 12 anni nelladi legge diex M5S: "non è una crociata contro la tecnologia".di legge per vietare i cellulari ai minori di 12 anni: “Provocano disturbi” su Notizie.it.

Advertising

radiolaquila1 : Imprese, Testa: 'Ok della commissione a nuova pdl per favorire accesso al credito' PESCARA - “E’ stato licenziato a… - laquilablog : Imprese, Testa: “Ok della Commissione a nuova Pdl per l’accesso al credito”: E’ stato licenziato dalla III Commissi… - akshsoab : pdl mi ha cambiata sono una donna nuova ora - TeknoIta : Iscritto a: PDL PD PCI VERDI PSI RADICALI ITALIANI CDU PDS LEGA NORD PDEUR UDEUR CGIL FAI DC DESTRA NAZIONALE FORZA NUOVA - PAF982 : @yurigu hai a portata di mano il pdf della pdl sulla gpa solidale?Tra i firmatari ci sono Magi e fratoianni, ciò si… -