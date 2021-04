GP Jerez | Moto3 | Antonelli re della FP1

(Di venerdì 30 aprile 2021) Comincia bene il GP diper Niccolò, primo nella FP1 che apre il weekend. Il pilota di Cattolica strappa il miglior tempo nei minuti finali del turno, girando in 1’46?319. “Nicco23” precede di poco più di un decimo Gabriel Rodrigo, e di poco più di due il sorprendente Jason Dupasquier. Jaume Masia, leader ad inizio sessione, conclude con il quarto tempo, precedendo il compagno di marca (ma non di team) Deniz Oncu, a sua volta davanti a Dennis Foggia. Andrea Migno, Darryn Binder, Stefano Nepa e Romano Fenati completano la top ten. Anteprima GP Spagna: benvenuti aGP: che sessione è la FP1 per gli italiani in? Questa FP1 è forse la migliore sessione di sempre per i piloti italiani. Tutti i nostri portacolori sono ...

, Antonelli 1° nelle Libere 1. La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP. F1 a Portimao live su Sky Sport F1 LIBERE 1, LA TOP TEN FINALE: ...C'è Niccolò Antonelli in testa dopo la prima sessione di Libere del GP di Spagna della. Sulla pista di, infatti, l'italiano con la Ktm del team Avintia è stato il migliore con il tempo di 1'46"319 a conferma del suo buon momento. Top - 5 Alle spalle di Antonelli ecco Gabriel ...A sorpresa nel finale del turno la KTM di Binder si porta davanti a tutti in 1:38.013. Alle sue spalle l’Aprilia di Espargaró (in testa per quasi tutta la sessione) e la Honda di Marquez. Miglior ital ...Il pilota italiano Niccolò Antonelli, in sella a una Ktm, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Spagna nella classe Moto3, in corso sul circuito di Jerez de la ...