Ghost of Tsushima aiuta un concorrente di un quiz televisivo a rispondere a una domanda sulla storia giapponese

Ecco una storia che potrebbe divertire i fan di Ghost of Tsushima e gli appassionati di videogiochi in generale. Il quiz televisivo britannico The Chase ha recentemente presentato una domanda sulla storia giapponese. A un concorrente è stato chiesto: "Il termine 'kamikaze' o 'vento divino' deriva dal tifone che salvò il Giappone dall'invasione nel 1281 da parte di quale sovrano?" Il gioco metteva a disposizione 3 scelte: Tamburlaine, Ivan il Terribile o Kublai Khan. Una domanda potenzialmente complicata se non si conosce molto il Giappone, potreste pensare. Ma il concorrente ha risposto con sicurezza, scegliendo Kublai Khan.

