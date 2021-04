DVB-T2 | partito il bando per l’assegnazione dei nuovi multiplex

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Torniamo a parlare del tanto discusso formato DVB-T2 (a pieno regime dal 2022), in quanto la gara per idel DTT di seconda generazione è ufficialmente partita il 28 aprile. I provider, da quella data e per i 30 giorni seguenti, possono avanzare la propria richiesta di adesione alla procedura onerosa senza rilanci. Come riportato da ‘italiaoggi.it‘, c’è disponibilità di dueper il DVB-T2, con suddivisione in 4 lotti da mezzo mux (questo perché idell’attuale DVB-T posseggono un quantitativo di canali che potrebbero essere collocati in mezzo mux DVB-T2). Bisogna anche tenere in considerazione che un canale SD (standard definition) prende uno spazio di molto inferiore rispetto a quelli HD o 4K. Rai, Mediaset, Persidera e Cairo Communication potrebbero prendere la palla al balzo: l’occasione è di quelle da ...