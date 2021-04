Cyberpunk 2077: un bonus dai $ 4 ai $6 milioni per i membri del consiglio di CD Projekt nonostante il lancio semi-disastroso (Di venerdì 30 aprile 2021) nonostante il lancio semi-disastroso di Cyberpunk 2077 e le vendite sottoperformanti, i membri del consiglio di CD Projekt riceveranno bonus fino a $ 6 milioni poiché $ 28 milioni sono stati accantonati per cinque di loro. Nel frattempo, solo $ 29 milioni vengono messi da parte per 865 dipendenti, con alcuni che affermano di aver avuto pagamenti che andavano da $ 5.000 a $ 20.000. Secondo quanto riferito, avrebbero avuto bonus più grandi se non fosse stato per il lancio pieno di bug e problemi di Cyberpunk 2077, nonostante questo fosse qualcosa imposto dalla direzione dopo diversi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021)ildie le vendite sottoperformanti, ideldi CDriceverannofino a $ 6poiché $ 28sono stati accantonati per cinque di loro. Nel frattempo, solo $ 29vengono messi da parte per 865 dipendenti, con alcuni che affermano di aver avuto pagamenti che andavano da $ 5.000 a $ 20.000. Secondo quanto riferito, avrebbero avutopiù grandi se non fosse stato per ilpieno di bug e problemi diquesto fosse qualcosa imposto dalla direzione dopo diversi ...

