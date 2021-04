CorMezz: Gattuso e De Laurentiis non parlano di rinnovo da gennaio (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo periodo dal Napoli stanno rimettendo in discussione almeno in teoria la possibilità che Gattuso possa restare sulla panchina degli azzurri. Ne ha scritto anche il Corriere del Mezzogiorno. Per il futuro poi si vedrà se ci saranno i margini per parlarne dopo aver raggiunto il traguardo. Lo scenario dell’addio sembra scontato, non si parla di rinnovo da metà gennaio ma, se il Napoli dovesse conquistare l’Europa ci sarà almeno la suggestione che qualcosa si possa ricomporre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo periodo dal Napoli stanno rimettendo in discussione almeno in teoria la possibilità chepossa restare sulla panchina degli azzurri. Ne ha scritto anche il Corriere del Mezzogiorno. Per il futuro poi si vedrà se ci saranno i margini per parlarne dopo aver raggiunto il traguardo. Lo scenario dell’addio sembra scontato, non si parla dida metàma, se il Napoli dovesse conquistare l’Europa ci sarà almeno la suggestione che qualcosa si possa ricomporre. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : CorMezz Gattuso CorMezz: addio amaro con Gattuso, Spalletti è in rialzo Le quotazioni di Spalletti aumentano Nonostante i buoni risultati dell'ultimo periodo, al termine della stagione si dovrebbe consumare l'addio tra il Napoli e Gennaro Gattuso . Un addio che il ...

Cormezz: a Gattuso il merito di aver rivisto le gerarchie Le persone intelligenti cambiano idea, non si innamorano delle proprie convinzioni, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno sottolineando che per Rino Gattuso rivedere le gerarchie è ...

