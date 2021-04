Brescia, due incidenti mortali in A4 e in tangenziale (Di venerdì 30 aprile 2021) Brescia - Mattinata di sangue quella di oggi sulle strade Bresciane. In due distinti incidenti, in autostrada A4 e in tangenziale 45bis, a poca distanza l'uno dall'altro, hanno perso la vita due ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021)- Mattinata di sangue quella di oggi sulle stradene. In due distinti, in autostrada A4 e in45bis, a poca distanza l'uno dall'altro, hanno perso la vita due ...

Frontale auto - camion sulla 45 bis a Rezzato: un morto Una vittima anche in autostrada A4 Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medica oltre ai vigili del fuoco e alla polizia ... tra i caselli di Desenzano e Brescia Est. Le modalità sono ancora al vaglio della Stradale, dalle ...

