Bravo Monza | la gita fuori porta non andava confusa con i protocolli

(Di venerdì 30 aprile 2021) Condividiamo e apprezziamo la decisione deldi non convocare gli otto partecipanti alladi Lugano per una puntatina al casinò. Una scelta che è andata ben oltre le certezze di chi aveva diramato la lista senza fare i conti con le giuste interpretazioni del club. Abbiamo sempre pensato, contrariamente a chi non ha voluto spendere mezza riflessione, che la vicenda deie l’eventuale ammissibilità degli otto alla partita di Salerno non dovesse esserecon il grave gesto di lasciaresenza che se ne avvertisse la minima necessità. E così il club ha ritenuto opportuno escludere gli otto dalla trasferta. Sarebbe stato grave il contrario semplicemente perché avrebbe creato un precedente, ovvero quello di ammettere qualsiasi tipo di commento a ...

TuttoSalerno : Monza, i tifosi applaudono Mario Balotelli: 'Bravo che non sei andato al Casinò di Lugano, ora…' - TUTTOB1 : Monza, i tifosi plaudono a Balotelli: 'Bravo che non sei andato al Casinò'

