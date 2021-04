Bologna | torna Tomiyasu Ancora out Sansone

(Di venerdì 30 aprile 2021) A due giorni dalla partita con i viola, Takehirosi è allenato con i compagni nella seduta tattica di oggi. Differenziato per Mitchell Dijks, Nicola, Gary Medel e Federico Santander. A riportarlo il sito ufficiale del. Così Sinisa Mihajlovic ritrova il difensore giapponese dopo averlo perso durante la sosta per le Nazionali a marzo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

HankHC91 : RT @artribune: Robot 12. Torna a giugno a Bologna il festival di musica elettronica e arte digitale - glypho_mag : Robot 12. Torna a giugno a Bologna il festival di musica elettronica e arte digitale - kospeti : RT @artribune: Robot 12. Torna a giugno a Bologna il festival di musica elettronica e arte digitale - serenoccia : RT @artribune: Robot 12. Torna a giugno a Bologna il festival di musica elettronica e arte digitale - artribune : Robot 12. Torna a giugno a Bologna il festival di musica elettronica e arte digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna torna

Artribune

... reduce dal turno di stop per squalifica,- FIORENTINA, domenica ore 15, niente ... Palacio quindi sarà la punta con Barrow Esterno Fiorentina, Bonaventurama rischia la panca In ...Nessuna vittima covid in provincia di Rimini nelle ultime 24 ore, mentrea scendere la curca dei nuovi casi: gli ultimi positivi sono 86, di cui 40 con sintomi. ...nelle province vedecon ...Il Napoli sfida in casa il Cagliari nella 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.30 Aprile 2021 - Torna la "classica" per allievi, il 33° Gran Premio Città di Zola - Dieci Colli Giovani, a Zola Predosa (Bo) , domenica 2 maggio 2021, partenza - Renonews.it ...