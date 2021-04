Amianto, assolti i quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala imputati per omicidio colposo di dieci operai esposti all’amianto (Di venerdì 30 aprile 2021) assolti “perché il fatto non sussiste“. Questa la sentenza, a 3 anni e mezzo dall’apertura del processo, per quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala imputati di omicidio colposo dopo la morte di una decina di lavoratori esposti ad Amianto nei locali del Piermarini, prima delle bonifiche. Sono state così respinte le condanne richieste dal pm Maurizio Ascione, che vedevano pene comprese fra i 2 anni e mezzo e i 7 anni di carcere per gli imputati: l’ex sovrintendente Carlo Fontana, l’ex referente del Centro diagnostico italiano Giovanni Traina, l’ex direttore tecnico Francesco Malgrande e l’ex dirigente per gli affari generali Maria Rosaria Samoggia. “La ragione non confessata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)“perché il fatto non sussiste“. Questa la sentenza, a 3 anni e mezzo dall’apertura del processo, perexdeldidopo la morte di una decina di lavoratoriadnei locali del Piermarini, prima delle bonifiche. Sono state così respinte le condanne richieste dal pm Maurizio Ascione, che vedevano pene comprese fra i 2 anni e mezzo e i 7 anni di carcere per gli: l’ex sovrintendente Carlo Fontana, l’ex referente del Centro diagnostico italiano Giovanni Traina, l’ex direttore tecnico Francesco Malgrande e l’ex dirigente per gli affari generali Maria Rosaria Samoggia. “La ragione non confessata ...

