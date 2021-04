100 Card per una visita virtuale al Museo alle scuole di Monopoli (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì 30 aprile 2021 alle ore 9,30 nella sala consiliare “Ignazio Perricci”, la società AS Labruna, ha donato al Comune di Monopoli 100 Card per l’accesso al tour virtuale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto da mettere a disposizione della comunità scolastica. All’incontro erano presenti il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci, l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e l’amministratore unico di AS Labruna ing. Massimo Labruna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di progetti innovativi sulla fruizione eco-sostenibile del territorio (come il gozzo dotato di motore elettrico non inquinante) avviati dall’azienda Monopolitana, sempre sensibile all’impegno socio-ambientale ma anche alla crescita culturale ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì 30 aprile 2021ore 9,30 nella sala consiliare “Ignazio Perricci”, la società AS Labruna, ha donato al Comune di100per l’accesso al tourdelArcheologico Nazionale di Taranto da mettere a disposizione della comunità scolastica. All’incontro erano presenti il Sindaco diAngelo Annese, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci, l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e l’amministratore unico di AS Labruna ing. Massimo Labruna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di progetti innovativi sulla fruizione eco-sostenibile del territorio (come il gozzo dotato di motore elettrico non inquinante) avviati dall’aziendatana, sempre sensibile all’impegno socio-ambientale ma anche alla crescita culturale ...

