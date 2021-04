“Vi prego non riaprite i teatri”. A Display l’ironico appello dell’attrice Claudia Russo (Di giovedì 29 aprile 2021) “Vi prego non riaprite i teatri”. Questo il singolare appello di Claudia Russo, attrice della Compagnia Teatrale Usine Baug di Milano, che il 1 maggio sarà sul palco di Display – “The Working Heads, resistenza creativa!”, la “maratona-evento” che per 7 ore darà voce ai lavoratori dello spettacolo e alle loro storie. “Adesso che erano chiusi tutti che ci volevano andare… ministro sia saggio: lei li può anche aprire i teatri, ma non lo dica troppo in giro” continua così, tra il serio e il faceto la prece rivolta al Ministro Franceschini. Un monologo divertente ma amaro che, all’alba delle riaperture, mette in luce le contraddizioni che abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia. E insieme a Russo sul palco di Display ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) “Vinon”. Questo il singolaredi, attrice della Compagnia Teatrale Usine Baug di Milano, che il 1 maggio sarà sul palco di– “The Working Heads, resistenza creativa!”, la “maratona-evento” che per 7 ore darà voce ai lavoratori dello spettacolo e alle loro storie. “Adesso che erano chiusi tutti che ci volevano andare… ministro sia saggio: lei li può anche aprire i, ma non lo dica troppo in giro” continua così, tra il serio e il faceto la prece rivolta al Ministro Franceschini. Un monologo divertente ma amaro che, all’alba delle riaperture, mette in luce le contraddizioni che abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia. E insieme asul palco di...

