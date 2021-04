Tommaso Zorzi è fidanzato con Lorenzo: la conferma in puntata (VIDEO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Campi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi: il conduttore lo ha confermato durante l’ultima puntata de Il Punto Z, sotto domanda dell’ospite Filippo Bisciglia. Scopriamo le sue parole e il VIDEO di quel momento! Leggi anche: Tommaso Zorzi fidanzato con Lorenzo? Cognome, FOTO e Instagram Il Punto Z: Tommaso Zorzi conferma il nuovo fidanzato Durante... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 aprile 2021)Campi è il nuovodi: il conduttore lo hato durante l’ultimade Il Punto Z, sotto domanda dell’ospite Filippo Bisciglia. Scopriamo le sue parole e ildi quel momento! Leggi anche:con? Cognome, FOTO e Instagram Il Punto Z:il nuovoDurante...

Advertising

stanzaselvaggia : Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi. - Costanzo : “È inaccettabile che diventi un gioco politico” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : @tommaso_zorzi e Francesco Oppini vi consigliano di non perdere la puntata di stasera del #MaurizioCostanzoShow, ci… - suuunsett11 : RT @trvllw: ecco alcuni insulti rivolti a Tommaso Zorzi, dopo il litigio con Salvini. insulti omofobi che non fanno altro che dimostrare q… - ninakreuz : Vorrei dire all'SMM di Matteo Salvini e Salvini stesso di calmarsi perché se davvero persone come Fedez e Tommaso Z… -