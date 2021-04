Salone del Mobile Milano 2021: appuntamento a settembre (Di giovedì 29 aprile 2021) La cinquantanovesima edizione del Salone del Mobile avrà una veste inedita, spiega la nota del Salone. Il progetto dell’evento sarà infatti affidato e coordinato da un curatore di fama internazionale, con un inedito focus su mostre e percorsi tematici integrati, presentando i prodotti e le novità degli ultimi mesi, in dialogo con una nuova piattaforma digitale. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, afferma: “è stato un lavoro di squadra che ci permetterà di organizzare un’edizione speciale. Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy. Ora proseguiremo in questa direzione – ribadisce Feltrin – come sempre in stretta sinergia con la Città di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) La cinquantanovesima edizione deldelavrà una veste inedita, spiega la nota del. Il progetto dell’evento sarà infatti affidato e coordinato da un curatore di fama internazionale, con un inedito focus su mostre e percorsi tematici integrati, presentando i prodotti e le novità degli ultimi mesi, in dialogo con una nuova piattaforma digitale. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, afferma: “è stato un lavoro di squadra che ci permetterà di organizzare un’edizione speciale. Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy. Ora proseguiremo in questa direzione – ribadisce Feltrin – come sempre in stretta sinergia con la Città di ...

