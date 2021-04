Presezzo | perde il controllo e si ribalta con l’auto | ferita una 22enne

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 aprile 2021) I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti nella mattinata di giovedì 29 aprile a, per un incidente stradale avvenuto sulla rampa di uscita dell’asse interurbano. La richiesta di intervento è arrivata poco dopo le 8.30: una giovane di 22 anni, alla guida della sua auto, ha perso ile si èta, procurandosi alcune ferite. Sul posto anche la Polizia Locale e un’ambulanza arrivata da Bonate: prestate le prime cure, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Ponte San Pietro, dove è arrivata in codice verde. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e hanno in seguito bonificato l’area compromessa.