Pompei, ragazza di 14 anni trovata morta in un garage: uccisa con coltellate all'addome (Di giovedì 29 aprile 2021) Una ragazza di 14 anni è morta nell'ospedale di Castellamare di Stabia dopo essere stata ritrovata in un garage di Pompei in fin di vita a causa di numerose coltellate all'addome. L'adolescente, secondo una prima ricostruzione, era in gravi condizioni quando è stata trovata all'interno di un condominio di via Carlo Alberto I Traversa. Soccorsa dal 118 nel box auto, è deceduta poco l'arrivo nella struttura ospedaliera. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Torre Annunziata. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

