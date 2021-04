Napoli-Cagliari | le probabili formazioni e info streaming e diretta

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 aprile 2021)è il match in programma il prossimo 2 maggio e valevole per la34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Ilarriva alla sfida dopo aver vinto in trasferta contro il Torino per 2-0. Al momento la squadra di Gattuso si trova terza in classifica alle spalle di Inter e Atalanta. Situazione L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tv Ledi Sassuolo-, 1^ giornata Serie A-Roma, 9^ giornata Serie A...