Milano | l’estrema destra ricorda Sergio Ramelli | in centinaia in strada Assembramenti e saluto romano al grido di “presente” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021)di militanti di estremahannoto anche quest’anno a, l’attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel capoluogo lombardo 46 anni fa dopo un’aggressione di esponenti di Avanguardia Operaia. Niente corteo a causa delle regole anti Covid, ma braccia tese, saluti romani e poche mascherine tra i tanti che sono arrivati per partecipare al rito del “”. I manifestanti si sono ritrovati a partire dalle 18 in tre luoghi non distanti dalla via dove sorge il murales per, in via Paladini, luogo in cui è stato ucciso. Il presidio è stato organizzato anche in ricordo di Carlo Borsani, fascista ucciso dai partigiani il 29 aprile del 1945, e Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell’MSI assassinato nel ...