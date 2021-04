Milan, Dalot è sicuro :”Non c’è un problema fisico” | News (Di giovedì 29 aprile 2021) Diogo Dalot, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset ha parlato del momento che sta attraversando la squadra Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 aprile 2021) Diogo, terzino del, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset ha parlato del momento che sta attraversando la squadra

Ultime Notizie dalla rete : Milan Dalot Milan, Dalot: "Concentrati sul Benevento. Con Ibrahimovic siamo più forti" Il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato del momento del Milan Intervistato da Sport Mediaset, Diogo Dalot ha così parlato dell'ultima sfida persa contro la Lazio: "Sappiamo che l'ultima partita non è stata la più bella ...

