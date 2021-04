Advertising

PalermoToday : L’ignobile 'documentario' su Giulio Regeni - Today_it : L’ignobile 'documentario' su Giulio Regeni - BeltramoPaolo : Gasparri non perde un colpo per fare figuracce Regeni, Palazzotto contro 'documentario ignobile'. E critica Gasparr… - lifestyleblogit : Regeni, Palazzotto contro 'documentario ignobile'. E critica Gasparri - - fisco24_info : Regeni, Palazzotto contro 'documentario ignobile'. E critica Gasparri: Il presidnete della commissione parlamentare… -

Ultime Notizie dalla rete : ignobile documentario

Adnkronos

...i quattro 007 egiziani imputati dell'uccisione di Giulio Regeni spunta un vergognoso, ... politici e militari, si siano prestati a questa operazione- aggiunge Palazzotto - . E' ...Palazzotto: "è grave depistaggio" "Alla vigilia dell'udienza preliminare del processo per i quattro 007 egiziani imputati dell'uccisione di Giulio Regeni spunta un vergognoso ...Nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri. Oggi l’udienza contro i cinque membri dei servizi segreti del Cairo accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane friulano. Palazzot ...Nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri. Oggi l’udienza contro i cinque membri dei servizi segreti del Cairo accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane friulano. Palazzot ...