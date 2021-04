Lega, Bordoni: ci sono condizioni per riaprire spiagge già dall’1 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “spiagge, apriamo il 1 maggio, ci sono le condizioni per poterlo fare. Dobbiamo dare certezze alle imprese balneari e far si’ che possano ricominciare da subito con regole certe e applicabili”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Il Turismo, anche locale, e’ uno dei settori che manda avanti l’economia del litorale, il Comune propone la riapertura degli stabilimenti balneari il 15 maggio, ma la Regione Lazio ha dato la possibilita’ di anticipare gia’ dalla prossima settimana, sarebbe un peccato perdere questa occasione.” “Ci stiamo consultando con gli operatori di Ostia, Capocotta e Castelporziano, c’e’ tanta voglia di tornare a lavorare ma le manutenzioni e la sistemazione delle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “, apriamo il 1, cileper poterlo fare. Dobbiamo dare certezze alle imprese balneari e far si’ che possano ricominciare da subito con regole certe e applicabili”. Cosi’ il consigliere capitolino dellaDavidepoi aggiunge: “Il Turismo, anche locale, e’ uno dei settori che manda avanti l’economia del litorale, il Comune propone la riapertura degli stabilimenti balneari il 15, ma la Regione Lazio ha dato la possibilita’ di anticipare gia’ dalla prossima settimana, sarebbe un peccato perdere questa occasione.” “Ci stiamo consultando con gli operatori di Ostia, Capocotta e Castelporziano, c’e’ tanta voglia di tornare a lavorare ma le manutenzioni e la sistemazione delle ...

