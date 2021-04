Isola dei Famosi: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ospiti in studio (Di giovedì 29 aprile 2021) Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi saranno le nuove ospiti de L’Isola dei Famosi 2021. Per via degli ascolti flop, con molta probabilità la produzione del reality show sta puntando su volti esterni oltre agli opinionisti presenti in studio che non hanno portato a casa il traino sperato. Isola dei Famosi: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 aprile 2021)saranno le nuovede L’dei2021. Per via degli ascolti flop, con molta probabilità la produzione del reality show sta puntando su volti esterni oltre agli opinionisti presenti inche non hanno portato a casa il traino sperato.dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - IsolaDeiFamosi : A stasera con una nuova puntata dell'#Isola dei Famosi?? Che cosa succederà di nuovo? - interistadoc_ : RT @bagnotrash: Pazzesca l'alleanza Myrea-Matteo semplicemente pazzesca sto tremando praticamente Myrea è la talpa di Matteo nel gruppo dei… - Rita72139936 : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… -