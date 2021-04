ICCREA | utile netto 2020 in lieve calo

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diBanca ha approvato i risultati consolidati del Gruppo Bancario Cooperativoal 31 dicembre, in vista dell’Assemblea dei Soci diBanca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, convocata per il 28 maggio in seconda convocazione. Il Gruppo formato da 130 Banche di Credito Cooperativo ha confermato la sua forte presenza sul territorio, erogando prestiti per complessivi 92,8 miliardi di euro, destinati prevalentemente alle piccole e medie imprese e alle famiglie. L’consolidato è di 202 milioni di euro, nonostante gli effetti della crisi sanitaria sul territorio e la conseguente adozione di prudenti politiche valutative di accantonamento adottate dal Gruppo. Sempre nel corso ...

Agenzia ANSA

