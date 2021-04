Covid:De Blasio, New York completamente aperta dall'1 luglio (Di giovedì 29 aprile 2021) La città di New York si appresta voltare pagina e a lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1 luglio, annuncia il sindaco Bill de Blasio, sarà "completamente aperta". "Il nostro piano è riaprire ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) La città di Newsi appresta voltare pagina e a lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1, annuncia il sindaco Bill de, sarà "". "Il nostro piano è riaprire ...

Advertising

tfabiani2 : RT @RaiNews: Il sindaco: 'Il #Covid sta crollando' #NewYork #riaperture - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Il sindaco: 'Il #Covid sta crollando' #NewYork #riaperture - il_BisCottone : RT @RaiNews: Il sindaco: 'Il #Covid sta crollando' #NewYork #riaperture - RaiNews : Il sindaco: 'Il #Covid sta crollando' #NewYork #riaperture - giornaleradiofm : Covid:De Blasio, New York completamente aperta dall'1 luglio: (ANSA) - NEW YORK, 29 APR - La città di New York si a… -