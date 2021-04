Advertising

Today_it : Calderoli in quarantena dopo un volo con un positivo alla variante indiana: 'Mi hanno avvertito 6 giorni dopo' - Affaritaliani : Calderoli in quarantena: sul volo con un positivo alla variante indiana -

Ultime Notizie dalla rete : Calderoli quarantena

Affaritaliani.it

Il vicepresidente del Senato denuncia le falle del tracciamento: 'Ieri ho votato no alla sfiducia al ministro Speranza, oggi francamente ci farei una bella riflessione ...Gli altri 215 migranti, invece, verranno trasbordati sulla naveRhapsody che è in rada a ... Durissimo il giudizio della Lega , queste le parole di Roberto: «Qualcuno gentilmente ...Il vicepresidente del Senato denuncia le falle del tracciamento: "Ieri ho votato no alla sfiducia al ministro Speranza, oggi francamente ci farei una bella riflessione sopra..." ...Il vicepresidente del Senato Calderoli racconta l'esperienza vissuta una settimana fa sul volo Roma-Milano ed accusa il ministro della Salute ...