Amici 20 | svelata la data della finale | manca pochissimo | chi vincerà?

Leggi su sologossip

(Di giovedì 29 aprile 2021) Siamo giunti alle battute di arresto di20, ma quando andrà in onda ladi questa edizione?ladell’ultima puntata. Anche questa ventesima edizione di, purtroppo, sta giungendo al termine. Ricca di incredibile novità, per via dell’emergenza Coronavirus, e di colpi di scena, il talent di Maria De Filippi si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.