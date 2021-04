Advertising

Andreacritico : Smart working semplificato fino al 30 settembre nella Pa e (forse) nel privato @sole24ore - ItaliaOggi : Smart working pubblico fino al 30 settembre - infoitinterno : Smart working: verso proroga a settembre, poi accordo quadro volontario - infoitinterno : Verso l'intesa sulla proroga dello Smart working emergenziale fino al 30 settembre - infoitinterno : Smart working, possibile proroga fino al 30 settembre: poi accordo quadro volontario fra le parti -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Proroga per carte d'identità e26 aprile 2021 Per finanziare un nuovo congelamento occorrerebbe quindi dedicare al decreto proroghe una fetta dello scostamento appena approvato dalle ...Il regime emergenziale sul lavoro agile per ora previsto fino al 31 luglio potrebbe essere prolungato. L'indicazione è arrivata al tavolo del ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali ...Esiste un trucco molto semplice per far durare la batteria del computer molto di più. Ecco di cosa si tratta. Batteria del computer, ecco come farla durare di più (Pixabay) Sopr ...La campagna di promozione della Regione dedica risorse per lanciare le aree dove si abbinano il lavoro agile e la vacanza a lungo termine ...