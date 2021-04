Serie C 2020/2021, Girone C: la Turris cade in casa della Cavese (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel match di recupero della 36esima giornata della Serie C 2020/2021, la Cavese si impone 3-0 contro la Turris allo stadio Simonetta Lamberti grazie ai gol di Pompetti e Gerardi nel primo tempo e a quello di Bubas a venti minuti dal termine della sfida. Sono gli ospiti ad avere la prima occasione del match al 4? con Boiciuc che, trovato da Alma al centro dell’area di rigore, tenta una conclusione di esterno sinistro ma trova una bellissima risposta in calcio d’angolo di Russo. Al 20? arriva il primo vantaggio della Cavese grazie a un sinistro di Marco Pompetti da calcio piazzato che spiazza Barone. Solo quattro minuti dopo i padroni di casa trovano anche il raddoppio: Federico Gerardi che conclude di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel match di recupero36esima giornata, lasi impone 3-0 contro laallo stadio Simonetta Lamberti grazie ai gol di Pompetti e Gerardi nel primo tempo e a quello di Bubas a venti minuti dal terminesfida. Sono gli ospiti ad avere la prima occasione del match al 4? con Boiciuc che, trovato da Alma al centro dell’area di rigore, tenta una conclusione di esterno sinistro ma trova una bellissima risposta in calcio d’angolo di Russo. Al 20? arriva il primo vantaggiograzie a un sinistro di Marco Pompetti da calcio piazzato che spiazza Barone. Solo quattro minuti dopo i padroni ditrovano anche il raddoppio: Federico Gerardi che conclude di ...

