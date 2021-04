Recovery | Franco | Pnrr alla Commissione Ue entro questa settimana

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ottenuto il via libera delle Camere, l’Italia invierà ilUe “la fine di”. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia, Daniele, in un messaggio comune sui rispettivi piani con il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, e la ministra dell’Economia e dell’Impresa spagnola, Nadia Calviño. “Ilha ricevuto un ampio consenso in Parlamento dove è stato presentato dal presidente del Consiglio”, ha detto il ministro dell’Economia. La Germania invierà oggi il proprio piano di attuazione delfund a Bruxelles. Per il tedesco Olaf Scholz “ilfund è un’occasione storica ed è “una buona ...

Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Daniele, in un messaggio comune sui rispettivi ... La Germania invierà oggi il proprio piano di attuazione delfund a Bruxelles. Per il ...'Noi siamo stati contro lo Spazzacorrotti, e lo siamo ancora', ha dettoMirabelli, 'ma ... C'è ilPlan che 'mette in campo una significativa dote economica di 2,5 miliardi' per la ...Ottenuto il via libera delle Camere, l’Italia invierà il Pnrr alla Commissione Ue “entro la fine di questa settimana”. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in un messaggio comun ...Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr) dell'Italia sarà inviato all'Unione europea entro la fine della settimana. Lo ha ...